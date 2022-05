Galderisi: «Milan giocherà dopo l’Inter e con la pressione, non è giusto!»

Galderisi, ex giocatore del Milan, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha commentato la differenza di giorni tra le partite dell’Inter e quelle dei rossoneri.

QUESTIONE DI CALENDARIO – Giuseppe Galderisi non è d’accordo per la mancata contemporaneità delle partite di Inter e Milan, che a detta sua giocherà con una pressione: «La sconfitta contro il Bologna ha influito la prestazione della squadra contro l’Udinese. Ritrovarsi poi a cinque punti dal Milan e andare a giocare a Udine non è stato semplice e si è visto. Secondo me sarebbe più giusto giocarsele alla pari queste partite, e dunque entrambe le squadre dovrebbero giocare lo stesso giorno. L’Inter gioca stasera e il Milan giocherà domenica, con la pressione di dover vincere per forza. Da ex giocatore e da allenatore non va bene».