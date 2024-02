Galderisi: «Juventus, persa autostima dopo Inter! Realizzata una cosa»

La Juventus cade in casa con l’Udinese e si allontana da un’Inter sempre più capolista. Galderisi ritiene che nel calo dei bianconeri c’entri la sconfitta contro i nerazzurri. Le sue parole a ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio 24

AUTOSTIMA – Queste le parole di Galderisi: «Juventus? La partita con l’Inter le ha fatto scendere l’autostima. In quella partita i nerazzurri hanno dimostrato di essere più forti e quella reazione che doveva esserci, mancando motivazioni ed un po’ di consapevolezza di cosa hanno avuto di fronte perché l’Inter ha giocato una partita superiore alla Juventus. Quella partita non l’ha aiutata, però certo giocare in casa contro Empoli ed Udinese e fare un punto è qualcosa che deve far riflettere. Tutti credevano che potessero avere le qualità per dare fastidio all’Inter, il match di San Siro ha scombinato le carte ed ha messo in difficoltà i bianconeri che adesso si rende conto che l’Inter ha qualcosa in più».