Galderisi: «Juventus-Inter Coppa Italia, una ha un obbligo in più. Il motivo»

Giuseppe ‘Nanu’ Galderisi, su Tutti Convocati, ha parlato della finale di Coppa Italia Juventus-Inter. Per l’ex giocatore, una squadra ha un obbligo maggiore all’altra

GRATIFICAZIONE − Le parole di Galderisi sulla finale di domani: «Coppa Italia? Chiunque riesca a mettere le mani sul trofeo sarà gratificato per il traguardo raggiunto. E’ fondamentale per entrambe perché la Juventus non ha vinto niente e l’Inter solamente la Supercoppa Italiana. L’Inter ci arriva con un occhio al campionato, la Juventus gratificata per quanto fatto in campionato in base alle parole di Massimiliano Allegri. Ma credo che la Juventus che non vince niente da parecchio debba portarlo a casa».