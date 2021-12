Galderisi: «L’Inter è solida. Atalanta, per scudetto deve sperare in tre crolli»

Giuseppe Galderisi, in collegamento su TMW Radio, ritiene l’Inter una squadra solida e l’Atalanta per arrivare allo scudetto dovrà sperare nel crollo di tre squadre

SCUDETTO − Il pensiero di Galderisi sulla lotta ai primissimi posti: «L’Atalanta per arrivare a certi obiettivi deve trovare qualcuno che crolli. Il problema è che ne devono crollare tre. Il Napoli domenica con la Lazio non aveva ne Anguissa ne Osimhen. Quando cominci a giocare e a portare risultati su tutti i campi, acquisisci consapevolezza e convinzione. L’Inter è solida, il Milan gioca un grande calcio. Per arrivare là, l’Atalanta deve sperare che crollino tutti e tre».