Galderisi: «Inter partita bene, da Bologna preso il negativo. Troppo scontata»

Galderisi, reduce dall’avventura come tecnico del Mantova, ha parlato a TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, della lotta scudetto tra Inter e Milan con l’ormai terribile partita di Bologna.



LOTTA SCUDETTO – Giuseppe Galderisi su TMW Radio ha parlato così del campionato di Serie A appena concluso: «Scudetto perso dall’Inter? In un momento giocava veramente bene, ma poi arrivano partite come Bologna. La davano tutti troppo per scontata. Sembrava tutto troppo facile. L’Inter è partita forte, convinta e pericolosa. Ha segnato subito e rallentato. Da quella partita hanno preso il negativo. La bravura di Stefano Pioli e dello staff è stata quella di far sentire tutti importanti oltre alla crescita di alcuni».