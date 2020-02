Galderisi: “Inter, no passo falso con il Napoli. Essere primi in classifica…”

Giuseppe Galderisi, ospite a “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha commentato la sconfitta dell’Inter nell’andata di semifinale di Coppa Italia contro il Napoli grazie alla rete di Fabian Ruiz. Ecco le sue parole

LA FORMULA – Giuseppe Galderisi, prima di parlare dell’Inter, ha commentato la formula della Coppa Italia: «Non mi piace la formula della Coppa Italia. Comincia a diventare interessante nelle semifinali e le grandi sono favorite, giocando sempre in casa e meno paritte. Ci deve essere più equilibrio. Mi piacerebbe una partita secca in casa della squadra più debole».

NO PASSO FALSO – Galderisi ha poi analizzato la partita di San Siro di ieri sera, con la vittoria del Napoli sull’Inter: «Ieri il Napoli ha fatto una prestazione di un attenzione pazzesca a livello difensivo, Mertens si abbassava su Brozovic e lasciava giocare i difensori. Gattuso ora deve fare tutto questo 20/30 metri più avanti. Era dura per l’Inter trovare spazio, doveva essere più brava sugli esterni ma tra le linee era difficile. Il Napoli l’ha preparata per non fare giocare i giocatori importanti nelle zone importanti. I nerazzurri non hanno fatto un passo falso, è stata una partita complicata e devono migliorare nella velocità di possesso: essere primi significa che le altre squadre ti aspettano».