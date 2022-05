Galderisi: «L’Inter aveva tutte le pressioni addosso, grande risposta!»

Giuseppe ‘Nanu’ Galderisi, in collegamento alla Domenica Sportiva su Rai Due, si è espresso in merito alla vittoria dell’Inter contro l’Udinese. Secondo l’ex attaccante, vittoria non facile e scontata

GRANDE RISPOSTA − Galderisi si concentra sulla vittoria dell’Inter contro l’Udinese 1-2: «L’Inter non sta bene da Bologna che è stata una partita incredibile però oggi ha dato una grande risposta. Non era facile. Aveva tutte le pressioni addosso. Dopo la faticosa vittoria del Milan, ha dato una grande risposta. Il campionato però rimane bello e ancora apertissimo».