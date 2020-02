Galderisi: “Conte, spero alla fine in un’Inter a tre punte. Sanchez…”

Galderisi dà un consiglio a Conte: aggiungere un attaccante. L’ex giocatore, ora allenatore, è stato ospite di “Sportitalia Mercato” e oltre al derby di domenica ha parlato anche dello schema tattico dell’Inter, citando Sanchez come elemento chiave.

STRACITTADINA – Queste le parole di Giuseppe Galderisi su Inter-Milan di domenica: «Mi sembra che il Milan abbia meno pressioni, poi però il derby è una partita a parte. Tutto quello che è stato fatto e la differenza non conta, il fondamentale è reggere la pressione. L’Inter deve assolutamente vincere per stare attaccata alla Juventus, io ho visto il Milan domenica col Verona e quando c’era da schiacciare è mancato qualcosa. Quel qualcosa è chi deve rientrare: Zlatan Ibrahimovic. Sta dando quella sfacciataggine e quella spavalderia a tutto l’ambiente, su un lavoro importante come quello di Stefano Pioli. Secondo me è uno dei migliori allenatori, poco apprezzato».

ATTACCANTI – Galderisi consiglia Antonio Conte: «La doppia punta dà sempre qualcosa in più, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono fantastici. Uno difende palla in modo strepitoso, l’altro attacca da far paura: questi hanno bisogno di essere serviti. Io giocherei con le due punte, sempre, perché secondo me le due punte sono fondamentali. Giocare con un centrocampista che si inserisce deve avere delle caratteristiche molto dinamiche: ecco perché non vedo un modulo a una punta. Spero che alla fine Conte ci faccia vedere le tre punte, senza trequartista: Alexis Sanchez, Lukaku e Lautaro Martinez. In certe partite, quando Sanchez starà bene, lo farà».