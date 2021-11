Galderisi: «Brozovic troppo importante per l’Inter. Più di Kessié e Insigne»

Marcelo Brozovic è in scadenza di contratto, cosi come Kessié e Insigne. Rispetto però ai giocatori di Milan e Napoli, secondo Galderisi su TMW Radio, il centrocampista croato è troppo importante per l’Inter

BIG IN SCADENZA − Giuseppe Galderisi parla di Kessié, Brozovic e Insigne: «Franck Kessie è un giocatore fantastico, nonostante le difficoltà mi sembra ancora importante. Se al Milan manca Kessié non cambia molto. Marcelo Brozovic è un giocatore troppo importante per l’Inter, non mi fa impazzire come tipo di giocatore ma è un giocatore molto importante sia nella fase di non possesso che nella fase di possesso per i tempi di gioco, per lo schermo che da davanti la difesa. Su Lorenzo Insigne, non ho capito nulla. Il Napoli è in una fase tranquilla ma leggo cose non chiare su di lui, non si può dare di meno ad un giocatore. Non lo vedo con un’altra maglia. Dei tre, Brozovic è il più importante».