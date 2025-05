Galderisi avverte il Napoli a +1 sull’Inter: «Nelle gare semplici senti la pressione»

Galderisi si è espresso sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter. Ieri, gli azzurri hanno pareggiato col Genoa pieno di riserve. E il gap dai nerazzurri si è assottigliato ad un solo punto.

VOLATONA FINALE – La lotta avvincente e punto a punto tra Inter e Napoli appassiona addetti ai lavori ed ex. Giuseppe ‘Nanu’ Galderisi, eroe del Verona scudettato 1985, ha detto la sua a Radio 24 durante Tutti Convocati di questa corsa. Avviso al Napoli di Antonio Conte, che ieri ha pareggiato contro il Genoa, permettendo all’Inter di avvicinarsi in classifica: «Deve venire fuori il miglior Conte. Certo ieri ha detto giustamente che ha buttato via il bonus, nessuno credeva comunque che il Genoa uscisse con punti da Napoli. Ora ci saranno due partite top come Inter-Lazio e Parma-Napoli. Secondo me le vedremo tutte insieme, sono tutte incastrate, solo una non è importante per la classifica. Mi è venuta in mente Roma-Lecce 2-3, partita incredibile. Fin quando non riesci a raggiungere l’obiettivo devi stare sempre molto molto attento. In quelle più semplici senti la pressione. Il Genoa ha fatto la sua partita, era leggera, mentre il Napoli, squadra che dovrebbe battere chiunque, l’ho visto contratto». Ora il distacco tra le due squadre è di appena un punto.