Galatasaray, altra richiesta all’Inter! Un nome nel mirino – CdS

L’Inter resta in attesa di capire come si muoverà il Galatasaray. Il club turco, scrive il Corriere dello Sport, ha puntato ancora una volta Yann Sommer per rinforzare la porta.

MIRINO – Il Galatasaray punta forte su Yann Sommer per il dopo-Muslera. Dalla Turchia fanno sapere che il club ha individuato quattro possibili portieri, tra cui Maignan, Ederson, Ter Stegen e proprio l’estremo difensore dell’Inter. Sommer è considerato il più accessibile, visto che gli altri nomi sono fuori mercato per costi o problemi fisici. Tuttavia, da Milano non sono arrivati segnali di apertura: se dovesse arrivare una proposta, servirà una cifra concreta per avviare la trattativa.

Non solo Galatasaray, l’Inter ha chiuso due cessioni

USCITE – Nel frattempo, proseguono i contatti tra Inter e Club Bruges per Aleksandar Stankovic. La richiesta nerazzurra di inserire una clausola di riacquisto ha rallentato i dialoghi, ma si cerca una via di mezzo inserendo una percentuale sulla futura rivendita. Infine, è ufficiale il passaggio di Franco Carboni all’Empoli in prestito con obbligo di riscatto.