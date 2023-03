Galante: «No ai derby per l’Inter! Skriniar via? Esempio dal Napoli»

Galante è intervenuto in collegamento con Telelombardia, alla vigilia del sorteggio dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo). L’ex difensore dell’Inter, fra le altre cose, giudica la posizione di Skriniar e de Vrij.

PROSSIMO IMPEGNO – Fabio Galante guarda al derby d’Italia per l’Inter: «Arriva la Juventus e secondo me è in un momento in cui sta bene. Vero dei problemi societari, però se ridai i punti tolti sarebbe seconda in classifica. Affrontiamo una signora squadra, fatta di grandi calciatori, quindi sicuramente sarà una partita difficile per entrambe. L’assenza di Alessandro Bastoni? Queste sono un po’ le sfortune di un’annata o del momento. Io rimango comunque fiducioso: ero a Porto a vedere la partita, Matteo Darmian ha giocato bene e anche Francesco Acerbi. Danilo D’Ambrosio quando è entrato ha fatto la sua parte come sempre, certo manca Bastoni ma Stefan de Vrij è sempre un signor giocatore. Siamo un po’ in emergenza, ma la rosa dell’Inter è composta da grandi giocatori».

INTER, CHE SOFFERENZA! – Galante torna sulla grande qualificazione di Porto: «Gli ultimi dieci minuti stavo morendo allo stadio, perché è stata emozionantissima. È stata una partita che hanno impostata così, sicuramente rischiosa perché sapevamo che se avessero fatto gol c’erano gli eventuali supplementari. Chiaramente abbiamo fatto una partita all’italiana: forse potevamo osare un po’ di più, ma la tattica alla fine ci ha premiati. Il risultato ci ha detto bene, prendiamoci questo 0-0 e il passaggio del turno. Siamo fra le migliori otto d’Europa, dopo tantissimi anni si ritrova il calcio italiano nella maggiore competizione europea. Il migliore a Porto? Hakan Calhanoglu».

L’ASSENZA – Sulla difesa dell’Inter, Galante valuta la partenza di Milan Skriniar: «Da difensore è un dispiacere perderlo, perché difensori come lui non ce ne sono tanti. Però abbiamo l’esempio del Napoli: è andato via Kalidou Koulibaly e sembrava finito il calcio, ha preso Kim Min-jae ed è di altissimo livello uguale. Abbiamo dirigenti talmente bravi, da Piero Ausilio a Giuseppe Marotta, che troveranno un difensore del livello di Skriniar. De Vrij? Non lo vedo così male. Anche quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo. Si vede meno perché sta giocando meno e l’allenatore preferisce altri calciatori. In questo caso Simone Inzaghi preferisce altri calciatori e de Vrij si vede meno, ma io per l’anno prossimo ci punterei al 100%. È un professionista serio, che quando è chiamato in causa fa la sua parte».

DUE FUORI! – In chiusura, Galante dà un breve commento sul sorteggio dei quarti di Champions League di domani: «Chi per l’Inter? Non vorrei incontrare un’italiana, poi dammi chi ti pare. Il derby? No no, pensa a quante energie ti porta via! Real Madrid, Chelsea, Benfica e una nuova trasferta in Portogallo… tutte ma non le italiane».