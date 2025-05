Galante dubbioso: «Scudetto? 50-50. Inter e Napoli, sorprese possibili»

Fabio Galante ha espresso il suo punto di vista in merito alla volata scudetto, con la possibilità da lui ribadita di possibili sorprese ai danni di Inter e Napoli.

LOTTA SCUDETTO – L’Inter è momentaneamente a 1 punto di distacco dal Napoli capolista, quando mancano 2 gare al termine della stagione. Sull’intensa e avvincente corsa scudetto si è espresso l’ex calciatore Fabio Galante, che a TMW ha così indicato il suo parere in merito: «Per me è un 50 e 50, perché a Parma non sarà facile per il Napoli. Ogni gara ha la sua storia, abbiamo potuto constatare come le sorprese siano sempre dietro l’angolo».

Non solo la volata scudetto col Napoli: l’elogio a Inzaghi per il cammino Champions League dell’Inter

L’ESALTAZIONE – Galante ha poi proseguito prendendo in considerazione lo straordinario percorso compiuto dall’Inter nella massima competizione europea. Dopo aver superato il Bayern Monaco, ai quarti di finale, e il Barcellona, in semifinale, i nerazzurri fronteggeranno ora il PSG nella sfida valida per la finale di Champions League. Secondo l’ex calciatore nerazzurro, i meriti di tale qualificazione vanno dati anche al tecnico Simone Inzaghi: «Mi complimento con Inzaghi, arrivare in finale di Champions League 2 volte in 3 anni è sintomo di bravura e di un ottimo lavoro svolto. Io sarò personalmente a Monaco di Baviera, con la voglia di sostenere l’Inter che avrà le sue belle possibilità».