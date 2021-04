Galante: «Nessuno scontento con Conte! Futuro? L’Inter ha 2 garanzie»

Galante – ex difensore dell’Inter -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, commenta la situazione nerazzurra tra panchina e mercato. I complimenti non sono solo per Conte ma anche per le due garanzie ai vertici del management

PANCHINA – Il primo posto in classifica non placa le polemiche e anche Fabio Galante deve tornare in difesa: «Al di là di tutto, la bellezza del gioco di Antonio Conte è che è difficile giocare contro l’Inter! In questo momento sicuramente in Champions League avremmo avuto più fortuna. L’Inter ha la miglior difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Questa è la bellezza del calcio: la preparazione della partita! La bravura di Conte è coinvolgere tutto il gruppo. Non ho mai visto un suo giocatore scontento di come allena. Conte è riuscito a trasmettere consapevolezza nei propri mezzi».

MERCATO – L’ultima notizia di mercato (vedi articolo) stimola Galante: «Il “Papu” Alejandro Gomez non sarebbe male come innesto ma la garanzie dell’Inter sono i direttori Beppe Marotta e Piero Ausilio, che mi fanno stare tranquillo e fanno stare tranquilli tutti i tifosi interisti. Hanno accontentato Conte in tutto. Il futuro, al di là dei problemi societari, con loro sarà buono».