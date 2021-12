Galante: «Liverpool può vincere con chiunque, troppo forte per l’Inter!»

L’Inter ha pescato il Liverpool negli ottavi di Champions League (vedi articolo). L’ex difensore nerazzurro Galante, durante la puntata di Calcio Totale, ha commentato il sorteggio della squadra di Inzaghi.

IMBATTIBILI – Fabio Galante dà poche speranze ai nerazzurri di Simone Inzaghi contro il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League: «C’è differenza con l’Ajax, il Liverpool è abituato a questi palcoscenici. Ha giocatori talmente forti che possono vincere contro qualunque squadra. In questo momento c’è tantissima differenza con l’Inter che sta facendo cose straordinarie, non solo quest’anno. Con Antonio Conte è arrivata in finale di Europa League. Però il Liverpool è una squadra troppo più forte per l’Inter».