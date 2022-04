Galante: «Juventus-Inter non decisiva. Sicuro di una cosa con Brozovic»

Galante intervistato di recente anche dalla nostra redazione (vedi QUI), in collegamento dagli studi di Sky Sport ha continuato a dire la sua su Juventus-Inter e la lotta scudetto in Serie A, tenendo in considerazione anche il recupero di Marcelo Brozovic per i nerazzurri.

LA SITUAZIONE – Fabio Galante parla di Juventus-Inter partendo dalle dichiarazioni del tecnico bianconero e la situazione in classifica: «Allegri è molto bravo quando fa questo tipo di interviste per non mettere tanta pressione ai suoi giocatori. Qualche mese fa nessuno avrebbe immaginato questa situazione in classifica, basti pensare l’Italia che perde contro la Macedonia del Nord. L’Inter ha dato una mano alla Juventus a recuperare terreno, ma sono sicuro che con Brozovic i nerazzurri torneranno a fare bene. Le ultime giornate di campionato saranno tutte finali. È da tanti anni che non si vedevano così tante squadre per la lotta al campionato. Domani non sarà decisiva! Però può dare uno slancio a chi vince e mandare in crisi chi perderà».

LA FAVORITA – Galante parla delle favorite per lo scudetto: «Io penso che se l’Inter dovesse riprendere il cammino di inizio stagione dove sembrava una squadra superiore a tutte, non ha problemi. Però anche vero che deve farlo subito. La Juventus, invece, ha l’entusiasmo fondamentale. Come percentuali dico che i bianconeri sono un po’ indietro. Il Milan non è più una sorpresa, bravo Pioli a creare un gruppo che corre e si aiuta».