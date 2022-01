Galante: «Inter, vedevo Marotta e Ausilio e sapevo che erano sereni»

L’Inter è riuscita in cinque mesi a ribaltare i giudizi estivi, facendo anche mercato a gennaio. In collegamento con Calcio Weekend su Sportitalia, l’ex difensore nerazzurro Galante segnala come era sicuro che Marotta e Ausilio sarebbero riusciti a superare il momento difficile.

L’ULTIMO COLPO – Fabio Galante parte dall’arrivo di Felipe Caicedo: «Va con un allenatore che conosce bene il calciatore, parte molto avvantaggiato. Penso poi che sia un’esigenza dovuta al fatto dell’infortunio di Joaquin Correa. Gennaio è sempre un mercato particolare: bisogna andare a fare dei colpi sicuri o per migliorare la rosa attuale. È stato un mercato dove, fino ad adesso, chi l’ha fatto ha preso grandi calciatori: sia l’Inter sia la Juventus».

RIBALTAMENTO DI FRONTE – Galante fa notare come l’Inter abbia smentito le previsioni: «A inizio estate in tanti erano preoccupati, perché quando vanno via Antonio Conte, Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, più Christian Eriksen per i motivi che sappiamo c’erano perplessità. Ho visto spesso Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, perché abito vicino, e sapevo che erano sereni. Hanno preso giocatori importanti: Edin Dzeko è forte, Hakan Calhanoglu ha fatto vincere le partite, Denzel Dumfries alla fine si è rivelato un bell’acquisto. A Milano tante volte il presidente è mancato, ma ci sono Marotta e Ausilio: l’Inter lavora molto bene, le basi le ha e ha le idee. Robin Gosens secondo me è un ottimo acquisto per gennaio».