Galante: «Inter, una cosa mi ha dato subito all’occhio. Bel segnale»

Galante seguirà Inter-Roma da tifoso in tribuna al Meazza. In una breve intervista rilasciata a Inter TV, l’ex difensore parla del match di oggi e del finale di campionato.

DETERMINANTE – Fabio Galante anticipa i temi del match con la Roma: «Mi aspetto una partita bella, sicuramente due squadre in forma. C’è il ritorno di José Mourinho, l’Inter speriamo prosegua il cammino dopo l’ultimo periodo e la bella vittoria nel derby in Coppa Italia. Cosa mi ha colpito maggiormente? Io penso che la cosa che mi ha dato subito all’occhio è che chi gioca e chi entra lo faccia alla grande. Questo è un bel segnale per un allenatore. Lautaro Martinez è tornato al gol dopo tanto tempo, sappiamo che è importante per un attaccante».