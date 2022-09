Galante: «Inter, terrei Inzaghi! Cambi ad Udine? Azzardo, imparerà»

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, analizza il momento difficile dei nerazzurri nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport. Ecco le sue parole

DIFFICILE – Galante analizza il momento difficile dell’Inter: «È sotto gli occhi di tutti che questo sia un periodo non facile, ma penso e spero provvisorio. Durante un’annata ci sono sempre momenti brutti che possono arrivare all’inizio, a metà o a fine stagione. Io resto fiducioso: dopo la sosta l’Inter comincerà a pedalare come ci ha abituato negli ultimi anni. I nerazzurri hanno tutto per ripartire alla grande. Certo, si deve cambiare rotta, ma questo lo sanno Inzaghi, la dirigenza e i calciatori: tutti»

FIDUCIA – Galante parla della posizione di Inzaghi: «Terrei Inzaghi? Sì. Per quanto capto dall’esterno credo che l’allenatore sia con la squadra e viceversa. Sono convinto che la dirigenza interista sappia con certezza se il mister abbia o meno il polso dello spogliatoio. Da fuori, per tutto il lavoro svolto finora, direi di sì».

CAMBI – Galante analizza le sostituzioni di Bastoni e Mkhitaryan al 30′ di Udinese-Inter: «Da calciatore mi sarei arrabbiato, perché avrei pensato “Perché non mi toglie all’intervallo?”. Inzaghi però imparerà dall’accaduto anche perché ci saranno sempre due ammoniti al 30′ del primo tempo. La sua è stata una scelta forse azzardata ed affrettata, ma col senno di poi l’avrà capito pure Simone. Poi attenzione, qualora l’Inter avesse vinto, non si sarebbe parlato dei cambi».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna