Galante: «Inter, serenità merito non solo di Inzaghi. Ce la giochiamo»

Le ultime tre vittorie hanno permesso all’Inter di accorciare in classifica e andare agli ottavi di Champions League. L’ex difensore nerazzurro Galante, in chiusura della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport +, elogia Inzaghi e non solo.

IN LINEA – Per Fabio Galante il rendimento dell’Inter è corretto rispetto alle richieste: «Sta mantenendo quelli che erano gli obiettivi. Dopo dieci anni siamo tornati agli ottavi di Champions League, un obiettivo molto importante. Ci stiamo giocando il campionato, penso che in casa Inter ci sia grande serenità per merito di mister Simone Inzaghi e della squadra. Al momento penso che le cose stiano andando molto bene».