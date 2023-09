Galante: «Inter, a Salerno per il riscatto! Campionato equilibrato»

Fabio Galante esprime le proprie aspettative sull’Inter in vista della sfida contro la Salernitana di questa sera. L’ex difensore nerazzurro, poi, dice la sua sul campionato.

TRASFERTA IMPORTANTE – Fabio Galante vuole una risposta positiva dall’Inter, dopo la prima sconfitta stagionale. Intercettato da Sky Sport 24, l’ex calciatore nerazzurro dichiara: «Siamo all’inizio del campionato, c’è chi è partito meglio, chi si è ripreso. L’Inter sembrava che dovesse vincere il campionato facilmente. Non è così, perché basta subito un colpo come quello di mercoledì per tornare a un equilibrio. Che secondo me ci sarà da qui alla fine del campionato fra Inter, Milan, Juventus e Napoli. Non ci sarà un campionato come quello dello scorso anno, dove il Napoli ha stra-vinto. A Salerno sarà una trasferta importante. Al di là delle assenze che potrebbero esserci, l’Inter deve fare una partita per vincere. Soprattutto per riscattare la sconfitta casalinga col Sassuolo».