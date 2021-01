Galante: “Inter, partite vanno giocate. Primi tempi con calma, formazione…”

Fabio Galante

Galante è intervenuto in collegamento con Inter TV nell’immediato prepartita di Inter-Crotone. L’ex difensore, in nerazzurro dal 1996 al 1999, ha parlato del match che si giocherà fra poco meno di mezz’ora.

LE INSIDIE – Fabio Galante presenta Inter-Crotone: «Le partite vanno giocate. Come ha detto ieri Antonio Conte vanno sudate per vincere, nessuna gara è facile. Comunque il Crotone, nelle ultime quattro partite, ne ha vinte due e pareggiata una: è una squadra sicuramente in ripresa. Si è adattata un po’ tardi alla Serie A, è una neopromossa, però è una partita dove l’Inter sulla carta è più forte ma deve metterla sulla strada giusta. Deve partire forte, perché i primi tempi li abbiamo presi con calma. Se non vogliamo rischiare bisogna partire forte e metterla sulla strada giusta».

LA DIFESA – Galante parla della retroguardia e della formazione: «Penso sia fondamentale trovare un assetto, non solo nella retroguardia. Penso si sia visto nel finale della scorsa stagione: aveva trovato stabilità. I tre sono i più affidabili, Conte ci sta puntando di più e tutta la squadra ne beneficia. Al di là della difesa ce ne sono altri che hanno giocato di più, dai due attaccanti ad Arturo Vidal che ha giocato tantissime partite. Penso che questa possa essere la formazione base di quest’anno, vedendo i minuti».

RIPRESA – Galante commenta la breve sosta natalizia: «Abbiamo visto che, quando si torna dalle soste, le partite non sono delle più facili. Abbiamo visto risultati strani, poi non è stata una sosta di due settimane ma solo undici giorni. Penso che sia l’Inter che deve fare la partita: da quando si è ripartiti, senza pubblico, si sono visti risultati strani. Io, in vent’anni di carriera, non avevo mai visto così tante squadre andare a vincere così facile in trasferta. Dopo la sosta è ancora più difficile: l’Inter dev’essere concentrata per non avere brutti scherzi».