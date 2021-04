Galante: «Inter, no partite facili! Numeri? Importante sapere cosa fare»

Galante ha parlato nel prepartita di Spezia-Inter su Inter TV. L’ex difensore si è espresso sulle varie tematiche di attualità.

VINCERE DI NUOVO – Fabio Galante parla del momento: «Quando si parla dei numeri lascio sempre tutto un po’ ai giornalisti. Se adesso l’Inter giocasse nelle coppe farebbe molto meglio, passerebbe il turno come non è successo a dicembre. Mi metto a ridere quando sento che l’Inter non gioca bene: se vediamo i gol fatti sono tutti schemi provati in allenamento. L’Inter è una squadra forte, con giocatori forti, se prepara bene le partite si può vincere sia con una difesa a tre sia contro una a quattro. Sono numeri, l’importante è che i ragazzi sappiano cosa fare. Quando sai fare le cose provate in allenamento puoi vincere ogni partita».

FARE IL NOSTRO – Galante parla di Spezia-Inter: «Ogni partita non è facile, si parte dallo 0-0. Lo Spezia ha fatto sempre buone partite, battuto anche squadre forti al Picco. Nel calcio tutto può succedere: guardate Juventus-Benevento. Vanno preparate bene e giocate, sta all’Inter metterle sui binari giusti ma le partite facili non ci sono mai stati, neanche ai tempi miei».

IL PASSATO – Galante ricorda quando vestiva la maglia nerazzurra: «Sono arrivato all’Inter molto giovane, venivo da Empoli e Genoa. Roy Hodgson ci voleva far giocare a zona alta, non è stato un anno facile il mio primo. Ma gente come Massimo Paganin e Gianluca Pagliuca mi ha aiutato».