Galante: «Inter e Milan hanno da perdere. Ultimo derby storia»

Galante negli anni ha giocato diverse volte il derby Inter-Milan. Nel prepartita di Inter TV, l’ex difensore parla di stasera ma anche del passato.

LA PARTITA – Fabio Galante guarda la formazione del derby Inter-Milan: «Ci sono talmente tanti bravi giocatori che facciamo fatica a capire chi sia il titolarissimo e chi sia pronto a subentrare. C’era poi la partita di Champions League, quindi qualche cambio ci può stare. Invece non mi aspettavo questo 4-4-2 del Milan con Alvaro Morata e Tammy Abraham: è una squadra molto offensiva, l’avrà studiata così Paulo Fonseca e vedremo chi avrà ragione. Quando si parla di derby secondo me tutte e due hanno da perdere, sono punti importanti per i tifosi e la classifica. Io ho avuto la fortuna di giocare i derby di Milano, Genova e Torino: non conta la classifica, gli infortunati, gli squalificati e le assenze, sono partite a sé. Se vediamo la forza l’Inter ha dimostrato in questi anni che è più forte, però i derby sono storia a sé».

I ricordi dei derby Inter-Milan di Galante

IL PASSATO – Galante sulle stracittadine fra Inter e Milan: «Quando giocavo chiaramente ho avuto la fortuna di vincerne tanti nei miei tre anni, senza perdere mai. I miei derby dal 1996 al 1999 sono stati molto belli, vedi quello coi gol di Ronaldo e Diego Pablo Simeone. Ma questa è storia passata: come storia recente il derby dello scorso anno non solo io, ma penso tutti i giocatori, i dirigenti e tutto il mondo Inter ce l’hanno nella storia. Ci ha dato il campionato e la seconda stella. Oggi io penso e credo che ci arrivi molto bene: arriva da una prestazione in coppa che ha dato consapevolezza nei propri mezzi. Tutti i giocatori sono dentro al progetto, da chi gioca titolare a chi entra. Anche se ha lasciato punti per strada a Genova e Monza io penso che ci arrivi bene mentalmente: credo che farà un’ottima prestazione. Uomo partita? Spero sia un difensore, Benjamin Pavard».