Galante: «Inter in campo prima del Milan? Vantaggio ma non decisivo»

Galante è, come spesso avviene, presente al Meazza per la partita con l’Empoli. L’ex difensore, che ha giocato anche coi toscani, ha parlato con Inter TV a pochi minuti dal calcio d’inizio.



IL MOMENTO CHIAVE – Fabio Galante commenta cosa succederà da qui al 22 maggio: «Siamo arrivati allo sprint finale, l’Inter deve pensare a vincere tre partite senza pensare al Milan. Poi è chiaro che bisogna avere la fortuna che il Milan possa fare un paio di passi falsi, però oggi concentrati per vincere. Il 6 maggio 1998? La vittoria della Coppa UEFA dell’Inter al Parco dei Principi, con mister Luigi Simoni. Un grande ricordo, quella squadra poteva vincere molto di più ma abbiamo avuto la fortuna di alzare quel trofeo meritato. Giocare prima del Milan? È chiaro, vincendo oggi un po’ di pressione gliela crei sicuramente. Però penso che non sarà decisiva, perché alla fine abbiamo un’altra partita col Cagliari che vedendo il risultato di ieri con la Salernitana sarà ancora in corsa per la salvezza. Secondo me c’è ancora tanto che può dare questo campionato: pensiamo a noi stessi e facciamo il massimo, poi vediamo cosa succede».