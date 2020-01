Galante: “L’Inter ha le carte in regola per portarla a casa. Gasperini…”

Condividi questo articolo

Galante ha parlato a Inter TV a pochi minuti dal via di Inter-Atalanta. L’ex difensore ha evidenziato soprattutto i punti di forza della squadra di Gasperini, mettendola a confronto con quella di Conte.

ALLO SPECCHIO – Fabio Galante indica le chiavi di Inter-Atalanta: «Entrambe difesa a tre, gli uomini di Gian Piero Gasperini abituati a un certo gioco. I loro difensori spesso li ritroviamo nella metà campo avversaria, perché vanno a prenderli molto alti, però quelli dell’Inter credo che abbiano nell’organizzazione il punto di forza. Credo che chiunque giochi, talmente lo provano bene in allenamento, sa cosa fare in partita: entrambe le difese sono forti. Io l’anno scorso, andando a vedere tantissime partite dell’Atalanta per lavoro, mi ha colpito tantissimo la fisicità e la forza. Chiudono l’azione con cinque o sei uomini in area di rigore, credo che sarà una partita di sofferenza e fisicità. L’Atalanta ormai non è più una sorpresa, ma una realta. Giocarci contro è molto difficile, ma l’Inter ha tutte le carte in regola per disputare una grande partita e portarla a casa. Che partita sarà? Credo che Gasperini abbia preparato la partita per restare in superiorità numerica, però secondo me alcune volte vedremo anche i tre centrali andare ad accorciare su uno degli inserimenti. Abbiamo visto, nelle tante partite dell’Inter quest’anno, che quando Romelu Lukaku e Lautaro Martinez giocano sull’uno contro uno hanno messo le squadre in difficoltà, anche il Barcellona».