Galante: «Inter finalmente pronta a vincere lo scudetto! Ma è ancora lunga»

Fabio Galante

Galante – ex difensore dell’Inter -, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, parla delle possibilità nerazzurre di vincere lo scudetto ma senza dare troppo peso all’impegno di stasera contro l’Atalanta

BASI TRICOLORE – A chi gli chiede se Inter-Atalanta può essere una partita decisiva, Fabio Galante risponde così: «Se dovesse vincere, l’Inter darebbe una bella botta a tutti, ma a dodici giornate dalle fine è ancora lunga e mancano delle tappe. Certo, non giocare in Europa ti fa recuperare delle energie utili. L’Inter è pronta a vincere il campionato, finalmente. Perché è pronta in tutte le parti, dall’allenatore che ci crede a Romelu Lukaku che è devastante. Fa tanti gol e assist, ma fa anche giocare meglio la squadra. Adesso l’Inter è pronta per vincere il campionato, al di là del dispiacere per l’uscita delle coppe, ma l’obiettivo è vincere lo scudetto. Antonio Conte ha fatto un gran lavoro». Questo il pensiero di Galante prima della partita di stasera.