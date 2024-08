Galante: «L’Inter farà vedere qualcosa di nuovo! Avviso col Lecce»

Galante torna questa sera al Meazza per Inter-Lecce. L’ex difensore è contento che si rigiochi in casa e davanti ai tanti tifosi che stanno già riempiendo lo stadio: le sue dichiarazioni dal prepartita di Inter TV.

IL RIENTRO – Inter-Lecce è il debutto in casa e i tifosi hanno risposto presente. Fabio Galante, in attesa del calcio d’inizio, giudica l’ambiente: «È sempre bello tornare e vivere questa atmosfera. L’Inter è rimasta quella dello scorso anno, una squadra già forte, poi sono arrivati Mehdi Taremi e altri giocatori forti per rinforzare la rosa secondo me migliore. Poi ogni anno è una storia a sé, però sono contento di come si è mossa e sono sicuro che si possa fare bene. Con la rosa che ha mister Simone Inzaghi può avere tante alternative, sicuramente anche gli attaccanti possono essere tre. Ci sono tanti giocatori che possono fare diversi ruoli, penso che mister Inzaghi ci farà vedere qualcosa di nuovo perché i calciatori dell’Inter hanno delle qualità che in ogni parte del campo possono farti vedere grandi giocate. Qualcosa di buono si vedrà e sono convinto che anche quest’anno ci faranno divertire i ragazzi».

Galante trova insidie per l’Inter dall’arrivo del Lecce

SECONDA DI CAMPIONATO – È ancora inizio stagione e c’è il rischio che i valori non siano rispettati. Galante avvisa per Inter-Lecce: «Sappiamo che le prime partite, specialmente, sono le più difficili perché le squadre non sono nella massima condizione. Abbiamo già visto alla prima di campionato che ci sono delle sorprese, chiaramente per il Lecce è una bella vetrina e giocheranno spensierati. Cercheranno di mettere in mostra le loro qualità e di mettere in difficoltà l’Inter, non sarà facile ma bisogna sbloccarla subito perché col proseguire dei minuti possono nascere delle difficoltà. Le prime giornate di agosto riservano sempre delle insidie».