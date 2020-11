Galante: “Inter, contro il Real Madrid servirÃ  attenzione. La sfida del ’98…”

Galante: “Inter, contro il Real Madrid servirà attenzione. La sfida del ’98…”

Fabio Galante

Fabio Galante, intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24” ha parlato di Inter-Real Madrid, sfida di Champions League in programma questa sera. L’ex difensore nerazzurro ha ricordato, inoltre, la sfida tra le due formazioni andata in scena nel 1998.

RICORDO – Fabio Galante ricorda la sfida tra Inter e Real Madrid della Champions League del 1998: «Inter-Real Madrid del ’98? Ricordo che è stata una partita che è rimasta nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri, indimenticabile per chi ama il calcio. Come per quella di stasera era decisiva. Incontravamo un Madrid pieno di giocatori incredibili: mi ricordo Sanchìs, Roberto Carlos, Guti, Redondo, Raul, Seedoorf. Non era facile, ma è stata una serata stratosferica».

OCCASIONE – Galante analizza la sfida al Real Madrid e l’impatto di Lautaro Martinez e Lukaku: «Avere due così davanti è una garanzia per tutta la squadra. La squadra di Conte gioca molto sugli attaccanti, appena recupera palla si cerca subito Lukaku che fa fare il movimento a tutta la squadra. Con Lautaro si trova a meraviglia. Già loro due sono più della metà della forza dell’Inter, quando segnano loro i nerazzurri vincono quasi sempre. Sfida al Real Madrid? Ci vuole attenzione, umiltà e concentrazione per battere il Real Madrid. Bisogna non commettere gli errori, anche banali, fatti nella sfida d’andata. Bisogna sfruttare il momento negativo dei blancos, a cui mancheranno tanti giocatori importanti. È un’occasione da sfruttare».