Galante: «Inter abituata ad avere campioni! Ecco come fermerei Vlahovic»

Galante sarà allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Intervistato per una diretta Twitch dell’Inter, l’ex difensore spiega anche come fermerebbe Vlahovic.

L’ATTESA – Fabio Galante segue l’Inter anche fuori Milano: «Tutte ormai, da qui alla fine manca poco al termine della stagione. Oggi non è una trasferta, siamo in campo neutro: alla fine è una bellissima finale tra due grandi squadre e due grandi società, sono contento di essere qui. Io credo che sarà una partita dove non ci sarà un favorito, sono due squadre che sono anche abituate a fare certi tipi di finali. Abbiamo visto che tutto può succedere e un episodio può cambiare: è difficile fare un pronostico e dire chi sia favorito. Mi auguro, per il pubblico presente, che sia una bellissima partita e che ci sia tanto spettacolo».

IN CRESCITA – Galante parla del valore dell’Inter: «Secondo me è un’abitudine. Quando c’ero io ho giocato con grandissimi campioni: l’Inter è abituata ad averli, sanno come arrivare allo sprint finale. Quest’anno, grazie allo staff tecnico di Simone Inzaghi, ci si è arrivati bene come era successo con Luciano Spalletti e Antonio Conte. Il mio preferito? Io sono stato un difensore, ho avuto tanta ammirazione per questo ruolo: tutti quelli del ruolo sono veramente forti, poi anche Nicolò Barella. Farne uno sarebbe veramente antipatico, l’Inter è composta da grandissimi calciatori».

COME FERMARLO – A Galante viene chiesto come marcherebbe Dusan Vlahovic: «Quando affronti questo tipo di calciatori, forti fisicamente, non gli davo mai il punto d’appoggio. Cercherei l’anticipo, sicuramente non gli darei mai l’appoggio perché ti fermerebbe».