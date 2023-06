Galante: «Inter, 8 alla stagione. Un peccato non rivedere Lukaku»

L’ex giocatore dell’Inter Fabio Galante ha rilasciato qualche parola su Tuttosport per la sconfitta nerazzurra contro il Manchester City in Champions League.

Il voto alla stagione dell’Inter?

Se i nerazzurri avessero conquistato la Champions, le avrei risposto dieci e lode. Così invece dico 8. I nerazzurri comunque hanno portato a casa due trofei e si sono qualificati alla prossima edizione della Champions League, competizione in cui hanno fatto benissimo e sono arrivati a 90 minuti da una vittoria che nessuno avrebbe pronosticato prima. È vero che il distacco dal Napoli è stato elevato, ma sono i partenopei che hanno disputato un’annata incredibile in A. Il voto alto va dato a tutti. Al tecnico, ai calciatori, alla dirigenza.

Squadra da confermare o rivoluzione?

L’Inter deve ripartire dalla base costruita. Dai vari Bastoni, Barella e Lautaro, ed altri dieci e più calciatori. Le cito però Darmian e Dimarco: entrambi hanno disputato un’annata strepitosa e di loro si parla poco. Penso che aggiungendo un paio di innesti, i nerazzurri potranno ancora essere competitivi, la squadra è già fortissima. E i dirigenti sono propri bravi.

Obiettivo seconda stella?

Sì. E l’Inter potrà tranquillamente fare centro. Non è una frase fatta. Mi lasci anche menzionare il pubblico che riempie sempre lo stadio. Quest’anno i punti di distacco dal Napoli sono stati troppi, normale che ad agosto si parta con la volontà di trionfare in Serie A.

Perché la partenza a rilento e la seconda parte di stagione esaltante?

La sua è una domanda intelligente, ma la risposta è molto complicata. Era già difficile capire perché perdesse in casa contro l’Empoli, ma avesse vinto col Barcellona. È stata una stagione così. L’Inter in generale non ha sbagliato le partite di cartello, cadendo invece quando era favorita. Spesso poi i nerazzurri sono anche stati sfortunati, avrebbero potuto e meritato molte più vittorie in campionato.

Chi il prossimo capitano?

Lautaro incarnerebbe alla grande lo spirito dell’uomo con la fascia al braccio dell’Inter. Ha tutte le qualità richieste: carisma, capacità, leadership. Se lo meriterebbe

Venderesti qualcuno? Un acquisto invece?

Dipende. Se questi soldi mi facessero svoltare, sarebbe un conto. Ma se cedi qualcuno e non lo sostituisci a dovere, significa che hai indebolito un reparto. Vale per tutti, da Onana a Lautaro, da Bastoni e Barella. Milinkovic Savic mi fa impazzire. Ogni volta che vedo Ausilio, che abita nel mio palazzo, gli dico di prenderlo.

Lukaku?

Sono contento per l’attaccamento che ha dimostrato alla maglia nerazzurra. Sarebbe un peccato non riaverlo la prossima stagione in squadra. I compagni gli vogliono bene, è uno di quei calciatori che ti fa vincere anche durante gli allenamenti.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna