Galante: «Insigne-Inter forse non giusto tatticamente. Ma chi non lo vorrebbe?»

Insigne è in scadenza di contratto col Napoli e al momento sembra difficile che possa rinnovare, tanto che si parla molto dell’Inter con le parole di Marotta (vedi articolo). Della situazione ne ha discusso Galante durante Calcio Totale su Rai 2.

RINNOVA O NO – Fabio Galante dice la sua su Lorenzo Insigne, spesso accostato all’Inter: «Spero rimanga al Napoli. Si vede proprio l’attaccamento che ha questo ragazzo per la città dove è nato e dove è cresciuto. È in scadenza ma sta dando tutto, dovesse venire all’Inter non è forse tatticamente l’uomo giusto, per come gioca Simone Inzaghi con questo modulo. Ma chi è che non vorrebbe questi giocatori in squadra?»