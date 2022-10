Galante: «Fiorentina-Inter, bei ricordi. Sabato difficile per entrambe»

In qualità di ex giocatore nerazzurro, Fabio Galante è intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola per parlare proprio della gara tra Inter e Fiorentina in programma sabato sera.

GARA OSTICA – Fabio Galante ha avuto il piacere di giocare con la maglia dell’Inter contro la Fiorentina. E proprio della sfida di sabato ha parlato a Radio FirenzeViola, sottolineando la difficoltà della gara per entrambe le squadre: «Ho dei bei ricordi di Fiorentina-Inter con lo stadio pieno e per sabato mi sto organizzando per esserci. Sarà una partita difficile per entrambe le squadre. I nerazzurri partono in vantaggio, ma i viola sono una squadra sempre ostica da affrontare».