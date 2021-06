Galante: «Con Ronaldo il Fenomeno partivi sempre 1-0. Simoni unico»

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter e protagonista della cavalcata in Coppa Uefa del 1997/98, ha raccontato l’epopea di quell’annata, ai microfoni di “Inter Tv”. Ecco le sue parole

EROI – Fabio Galante è stato tra i protagonisti della cavalcata in Coppa Uefa (1997/98) con l’Inter di Gigi Simoni, pur giocando poco nella fase cruciale della competizione. L’ex difensore nerazzurro ha raccontato quell’epopea ai microfoni di “Inter TV”: «Con Ronaldo il Fenomeno partivi già 1-0, potevi fare qualunque cosa con lui in squadra. Se ripenso a quella squadra, e ai vari Zamorano, Simeone, Zanetti, mi emoziono ancora. Simoni? Un allenatore così ci ha consentito di esprimerci al meglio. Credo che il giorno della finale avremmo potuto battere anche il Real Madrid, se ce lo fossimo trovato davanti. In quella difesa, peraltro, ognuno giocava per l’altro in perfetta sincronia».