Galante: “Con il VAR avrei uno scudetto. Campionato? Meglio giocare”

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato nella trasmissione “Stadio Aperto” su TMW Radio, esprimendo la sua opinione sulla situazione del calcio – bloccato ancora dall’emergenza Coronavirus – e lamentando la mancanza di uno scudetto nel palmarès.

ERRORE ARBITRALE – Fabio Galante, ex difensore nerazzurro, ha ricordato come in carriera gli manchi uno scudetto. Il motivo? Presto spiegato: «In un Inter-Juventus c’era Inzaghi che mi teneva, mi è venuto contro e gli hanno fischiato il rigore. Se ci fosse stato il VAR forse avrei vinto uno scudetto. Già mi vedo Rizzoli che mi chiama e mi chiede cosa dico in radio».

RIPARTENZA – Anche Galante, così come molti altri addetti ai lavori, ha voluto dire la sua sulla possibile ripartenza o meno del campionato: «Ognuno tira l’acqua al suo mulino, con qualcuno che vuole continuare a giocare e qualcuno che vuole smettere. Se abbiamo la certezza di tutelare tutti, per me è meglio finire il campionato. Anche a porte chiuse, ma almeno in questo modo tutti possono giocarsi le proprie possibilità sul campo. Certo, giocare così è come fare un allenamento, ma bisogna farlo. Altrimenti rischiamo di avere ricorsi in tribunale fino al 2022».