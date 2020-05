Galante: “Chiellini? Odio sportivo ci sta. Ma le sue parole inaspettate”

Condividi questo articolo

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, interviene ai microfoni di “TMW Radio” e commenta le parole di Chiellini sui nerazzurri e su Balotelli.

ODIO SPORTIVO – Le parole di Giorgio Chiellini, come anticipazione della sua autobiografia, continuano a far discutere. Al coro dei commenti si aggiunge anche la voce di Fabio Galante, ex difensore dell’Inter: «Che odia sportivamente l’Inter ci può stare, è il capitano della Juventus. Come io posso odiare sportivamente la Juventus avendo giocato nel Torino cinque anni e nell’Inter tre anni. È la stessa cosa, per quanto riguarda l’aspetto calcistico e la fede per una squadra».

FACCIA A FACCIA – Galante ritiene inelegante anche la scelta di affidare ad un libro queste parole. Il suo commento: «Però attaccare due colleghi in questa maniera non è mai bello, anche perché sono due calciatori ancora in attività. Felipe Melo ha giocato insieme a lui, Balotelli in Nazionale: se doveva dirgli cose di questo tipo, era meglio se lo faceva personalmente. Anche perché nel libro, avendo fatto una carriera così bella e così importante, di cose da raccontare ce ne sono».

INASPETTATO – Emerge infine profonda delusione da Galante nei confronti di Chiellini: «Lo conosco bene, è una ragazzo splendido, sempre disponibile. Quindi da lui questa cosa qui non me la sarei aspettata».