Galante: «Brozovic bel ritorno, per lo sprint servono uomini. Vicini all’Inter»

Galante seguirà Juventus-Inter dalla sede del club assieme ad alcuni tifosi selezionati dallo sponsor Socios. A Inter TV l’ex difensore ha rilasciato alcune battute soprattutto sul ritorno di Brozovic.

DI RIENTRO – Fabio Galante parla della presenza di Marcelo Brozovic in Juventus-Inter: «È un ritorno molto importante. Abbiamo visto che senza di lui la squadra ha un po’ faticato, i risultati non sono stati quelli che ci aspettavamo. È un ritorno importante anche per il gioco della squadra, per lo sprint finale più uomini ha a disposizione Simone Inzaghi meglio è. Ai tifosi dico di stare vicino alla squadra e di fare l’Inter, perché i ragazzi hanno bisogno dei tifosi. Ma sono convinto che lo saranno sempre».