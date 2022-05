Galante: «Bremer? Mi ricorda Samuel. Scudetto? Vincerà il più forte»

Fabio Galante, ex calciatore tra le altre dell’Inter, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato di Geison Bremer, difensore del Torino ed obiettivo di mercato dei nerazzurri

PRONTO – Queste le parole di Galante a proposito di Bremer, e della possibilità che il brasiliano possa approdare all’Inter: «Bremer? È fortissimo, è pronto per una grande squadra di Serie A ma andare a sostituire de Vrij, Skriniar o lo stesso Bastoni, chi oggi è titolare nell’Inter, non è facile. Questi ragazzi in questi anni in nerazzurro hanno giocato grandissimi campionati. Chi mi ricorda? Walter Samuel. Il brasiliano è forte fisicamente, difficile da saltare. È quel giocatore lì, può diventare un altro muro nerazzurro. Scudetto? Il Milan è davanti, mancano tre giornate alla fine. Ma sono sicuro che vincerà quello più forte».

Fonte: Tuttosport – Luca Uccello