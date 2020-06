Gagliardini, errore decisivo e simbolo del flop delle riserve – GdS

Condividi questo articolo

La prestazione di Roberto Gagliardini – con tanto di “erroraccio” davanti la porta – secondo la “Gazzetta dello Sport” è il simbolo del flop delle riserve dell’Inter, evidentemente non all’altezza dei titolari.

OCCASIONE SPRECATA – L’Inter stava per chiudere una partita difficile contro un ottimo Sassuolo ben messo in campo da Roberto De Zerbi; una partita iniziata male probabilmente a causa dei carattere di alcuni giocatori visto che Antonio Conte fa ben cinque cambi rispetto l’ultima partita vinta contro la Sampdoria. Non esistono margini di errore quando insegui a 9 punti dalla vetta, e l’Inter esce da San Siro con meno certezze rispetto qualche giorno fa. Ranocchia mostra ruggine, Moses non riesce ad imporsi sulla fascia destra, Alexis Sanchez si riduce all’assist e anche gli autori dei due gol, Borja Valero e Cristiano Biraghi, vengono messi inevitabilmente in discussione.

Fonte: Gazzetta dello Sport.