Gabigol, l’agente: “A gennaio tante richieste in Europa. Il Flamengo…”

Junior Pedroso, agente di Gabigol, ha parlato al canale Youtube “Canal do Nicola” del passaggio del giocatore a gennaio dall’Inter al Flamengo, squadra dove la scorsa stagione ha registrato numeri strepitosi.

PROGETTO – Nonostante le tante richieste dall’Europa, a spuntarla per Gabigol, ex giocatore dell’Inter, a gennaio è stato il Flamengo, che lo ha riscattato dal prestito. L’agente ha commentato a distanza di mesi la sua decisione, definita la “migliore da prendere”: «Gabriel aveva fatto una grande stagione, quindi è normale che avesse attirato su di sé l’attenzione di grandi club come West Ham, Borussia Dortmund, Schalke 04 e Chelsea. Il Flamengo però era certamente il progetto migliore per rilanciare la sua carriera, per poi tornare a pensare in futuro all’Europa e al ritorno in Nazionale. La decisione è stata presa dal ragazzo con la famiglia e sicuramente è stata la migliore che si potesse prendere».

FONTE: YouTube – Canal do Nicola