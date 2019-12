Gabigol glissa argomento: “Futuro? Inutile chiedere! Penso al Flamengo”

Gabigol terminerà a breve il suo prestito al Flamengo, ma ancora il suo futuro appare incerto. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in un’intervista rilasciata ai microfoni di A Bola, preferisce glissare l’argomento. Di seguito le sue dichiarazioni

SLALOM – Gabigol sta per terminare il suo prestito al Flamengo, dove è letteralmente rinato dopo la non positiva avventura all’Inter. L’attaccante brasiliano glissa l’argomento futuro: «Sono sereno e felice. Se non avessi giocato in Europa, potrei non essere arrivato dove sono oggi. È molto difficile arrivare qui. Sono molto contento del Flamengo. Inutile chiedermi molto sul futuro, la mia attenzione è rivolta al Mondiale per Club. È il momento massimo per un club, è il momento massimo per il Flamengo. Il Flamengo non gioca la Coppa del Mondo da molti anni».

Fonte: A Bola