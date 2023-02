Gabigol, l’agente duro: «Male all’Inter? Colpa di Zanetti e degli argentini!»

Gabigol non ha certo avuto un passaggio memorabile all’Inter nella stagione 2016-2017, con appena dieci presenze e un solo gol a Bologna. Il suo agente Ribeiro, ad anni di distanza, critica Zanetti e gli argentini per i pochi minuti avuti.

LA CRITICA – Ricordate Gabigol? Arrivato con Joao Mario come primo grande colpo di Suning, in campo rese poco e niente. Il suo agente Wagner Ribeiro, discutendo col giornalista brasiliano Benjamin Back, dopo aver criticato Tite per la mancata convocazione ai Mondiali se la prende anche con l’Inter: «Gabigol era il miglior attaccante in Brasile, quello che ha fatto più gol di tutti. Non ha fatto bene all’Inter e in Portogallo, è vero, ma in Brasile sì. Per quale motivo all’Inter non ha fatto bene? Lo spogliatoio, è chiaro! Gli argentini non lo lasciavano giocare, come Javier Zanetti. Era una squadra “argentinizzata”, che opportunità poteva avere di giocare? Dieci minuti non è un’opportunità, entrava al 40′ del secondo tempo! Poi è tornato in Brasile, al Santos e al Flamengo, dove ha dimostrato di poter fare gol decisivi».