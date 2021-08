Gabbiadini, infortunio alla caviglia. Tegola per D’Aversa: salta l’Inter?

Manolo Gabbiadini non ha concluso Sampdoria-Milan per un infortunio alla caviglia. Il giocatore blucerchiato salterà sicuramente la prossima giornata e rimane in dubbio anche per l’Inter dopo la sosta

COMUNICATO − “Dopo l’infortunio rimediato ieri sera Manolo Gabbiadini è stato intanto sottoposto ai primi accertamenti medici, che hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Per l’attaccante è già stato programmato il percorso di recupero fisioterapico e seguiranno ulteriori indagini strumentali nei prossimi giorni”.

Fonte: Sampdoria.it