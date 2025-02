Gabbia: «Theo Hernandez si è scusato. Non siamo soddisfatti»

Matteo Gabbia, ospite come altri alla presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, ha analizzato la stagione del Milan ed è tornato sulle sfide con l’Inter su Sport Mediaset.

STAGIONE – Matteo Gabbia è estremamente deluso per i risultati conseguiti dalla sua squadra: «Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, la stagione è ancora lunga. C’è la Coppa Italia, il campionato, abbiamo l’obbligo morale di dare il massimo anche per i tifosi che ci seguono sempre. Puntiamo a far questo nonostante la serata difficile di Champions League. Lo sappiamo che la nostra stagione non ci può far essere soddisfatti, abbiamo fatto partite buone ma non abbiamo avuto continuità. Gabbia, cosa è successo dopo la Champions? Ci siamo parlati, ma ciò che abbiamo detto rimane dentro lo spogliatoio. Dobbiamo concludere la stagione nel migliore dei modi. Theo Hernandez si è scusato, subito il giorno dopo lo ha fatto con il gruppo. Non doveva neanche farlo, so che ci tiene alla maglia. Non era contento, era dispiaciuto e giù di morale. Va protetto, è un nostro campione e avrà altre serate positive che ci faranno vincere trofei e partite. Ha sbagliato un’occasione, ha il Milan nel cuore e lo dimostrerà. Gabbia, Avete battuto due volte l’Inter, perché poi avete perso con altre squadre meno forti? Io penso che comunque tante partite che considerate più semplici hanno loro difficoltà. Dipende da noi, giusto che ci prendiamo le nostre responsabilità. Normale che tante partite sono difficili, non sempre è ottimo il risultato. In una stagione ci sono alti e bassi, dobbiamo far sì che ci siano più alti che bassi».