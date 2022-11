Fusi: «Serie A, pausa un’incognita! Scudetto? Juventus rivale del Napoli»

Luca Fusi, ex calciatore oggi allenatore, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport ha parlato della lotta scudetto in Serie A indicando Napoli e Juventus come principali contendenti

LOTTA – Questa l’opinione di Luca Fusi sulla lotta scudetto in Serie A: «Scudetto? Questa pausa è un’incognita per tutti. Potremo tirare le somme solo dopo un mese che l’attività sarà ripresa: allora capiremo chi ha beneficiato di quasi due mesi di stop e chi ha pagato dazio. Tra le antagoniste del Napoli c’è ad esempio una Juventus che nelle prossime settimane può recuperare dei giocatori. Se però il Napoli non si perderà per strada meriterà di vincere lo scudetto«».

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti