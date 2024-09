Furlani si proietta al derby con l’Inter: «Partite importanti? Niente panico»

Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Milan, ha parlato durante la conferenza stampa di Tammy Abraham come nuovo acquisto. Un pensiero anche sul derby e sulla situazione del tecnico Paulo Fonseca

NIENTE PANICO – Mentre in casa Milan divampa l’incendio legato ai due punti in tre partite e alla situazione legata a Rafa Leao e Theo Hernandez, Giorgio Furlani prova a calmare le acque. L’Amministratore Delegato rossonero ha presentato Tammy Abraham in conferenza stampa, parlando anche della situazione attuale. E confermando Paulo Fonseca, sottolineando come non ci siano partite già decisive per il futuro del tecnico, nemmeno il derby contro l’Inter. Questo il pensiero di Furlani a riguardo: «Ovviamente avremmo voluto fare nove punti, ma non è il momento di parlare di partite importanti o fare discorsi del genere. Siamo tutti con il mister e non c’è alcun tipo di panico».