Funerali Papa Francesco, a rischio tre partite di Serie A: anche l’Inter!

I funerali di Papa Francesco, secondo quanto previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, si terranno tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi verosimilmente tra venerdì 25 e domenica 27 aprile. Al rischio la partita.

A RISCHIO RINVIO – Tra le date ipotizzate per il Funerale di Papa Francesco, sabato 26 aprile sembra essere la più probabile, anche se la decisione finale verrà presa martedì durante la prima congregazione dei cardinali, come da prassi vaticana. Nel frattempo, nella Capitale è già scattato il piano di sicurezza per le esequie. Le autorità hanno attivato una “no fly zone” su Roma, e si prevedono massime misure di controllo attorno a San Pietro e nelle principali vie d’accesso alla città, in previsione dell’afflusso di decine di migliaia di fedeli e leader internazionali.

Funerali Papa Francesco, tre partite di Serie A potrebbero essere rinviata

ANCHE L’INTER – L’ipotesi di un lutto nazionale nella giornata di sabato pone ora interrogativi anche sul regolare svolgimento di alcuni eventi sportivi, in particolare tre partite di Serie A: Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. Si tratta di match importanti sia per la classifica che per l’affluenza del pubblico, e proprio la presenza massiccia di tifosi, unita alle limitazioni alla mobilità nella Capitale, impone una riflessione.