Frosio: “Icardi all’Inter non ci torna, plusvalenza sensibile. Col PSG…”

Icardi ha fatto discutere in queste ore in maniera indiretta, visto che è spuntata la proposta al ribasso del PSG (vedi articolo). Alex Frosio, giornalista del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, è intervenuto in collegamento con “Aspettando il weekend” su Sportitalia e ha parlato dell’attaccante argentino.

ORMAI IN USCITA – Secondo Alex Frosio un ritorno di Mauro Icardi è da escludere: «Secondo me rimane a Parigi, l’accordo economico si trova. Da quello che ho capito all’Inter non ci torna, trovare un acquirente a certe cifre in questo momento è complicato. Lui a Parigi si trova bene, il PSG credo sia soddisfatto di lui. Credo che l’accordo si troverà, direi che è un buon affare per l’Inter anche a livello di cifre perché la plusvalenza è sensibile».