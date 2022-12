Frosinone-Pisa, Mulattieri parte ancora una volta dal primo minuto

Nel posticipo della giornata 17 il Frosinone affronterà al Benito Stirpe il Pisa, che non perde addirittura da 11 partite. Il giocatore dell’Inter in prestito alla squadra laziale Samuele Mulattieri sarà ancora protagonista.

TITOLARE – Il calciatore classe 2000 di proprietà dell’Inter Samuele Mulattieri partirà titolare per il Frosinone nella sfida contro il Pisa. Dopo il gol contro la Reggina Fabio Grosso decide di dare fiducia ancora al giovane attaccante alla ricerca dei 3 punti per allontanare le rivali alle spalle oggi vincenti. Il Pisa non perde da 11 partite, contro il Frosinone si tratta di un test che dirà molto sulle ambizioni della squadra.