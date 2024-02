Milan vince, che fatica! Il Frosinone esagera, ma Jovic è fortunato

Il Milan vince 2-3 contro il Frosinone, e lo fa non con poche difficoltà. I padroni di casa ribaltano inizialmente il risultato, ma poi la squadra allenata da Stefano Pioli recupera prima col gol del pareggio, poi siglando il gol vittoria con Jovic.

PAREGGIO – Il Milan vince nei minuti finali contro il Frosinone, una partita che si mette in salita nel corso del secondo tempo, ma Jovic sfrutta l’incertezza difensiva e ribalta tutto subito dopo il suo ingresso. Gli uomini allenati da Stefano Pioli siglano il gol del momentaneo vantaggio al diciassettesimo minuto del primo tempo, con il cross di Rafael Leao dalla sinistra, in mezzo per la testa di Olivier Giroud. Pareggia i conti Soulè al 24′ da calcio di rigore. Nel secondo tempo il Frosinone ribalta addirittura il risultato con Mazzitelli che sorprende Maignan. Pareggio Milan con Gabbia che sfrutta l’assist di Olivier Giroud e impatta di testa a pochi passi dalla porta. Controsorpasso Milan all’80’ con Bennacer che mette un cross alla ricerca di Jovic che non la prende di testa, ma viene agevolato dell’incertezza difensiva dei ciociari. La palla resta lì e l’attaccante serbo ribadisce in rete il gol vittoria in maniera molto fortunata.